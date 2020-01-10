abramovpro

Александр Абрамов abramovpro

 
37 летРоссия/Таганрог
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
UI/UX Дизайнер веб и мобильных приложений.

Привет! ;)  

Я Александр – UI/UX Дизайнер. 

Более 10 лет делаю: 

- дизайн веб приложений; 

- дизайн мобильных приложений; 

- дизайн сайтов; 

- иконки, логотипы и другую цифровую графику.

Дизайн сайтаДизайн мобильного приложения
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$15/час
от 1 часа
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$15/час
от 1 часа
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$15/час
нет рейтинга