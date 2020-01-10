UI/UX Дизайнер веб и мобильных приложений.
Привет! ;)
Я Александр – UI/UX Дизайнер.
Более 10 лет делаю:
- дизайн веб приложений;
- дизайн мобильных приложений;
- дизайн сайтов;
- иконки, логотипы и другую цифровую графику.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- UI/UX СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ119 просмотров
- UI/UX БЕЗОПАСНОСТЬ СЕТЕЙ130 просмотров
- UI/UX СООБЩЕСТВО ИНВЕСТОРОВ139 просмотров
- UI/UX СТАВКИ НА СПОРТ NFL182 просмотра
- UI/UX ОФОРМЛЕНИЕ ПОЛИСА ОСАГО198 просмотров
- UI/UX ИНТЕРНЕТ ПРОВАЙДЕРА98 просмотров
- БЮРО ПЕРЕВОДОВ80 просмотров
- НЕДВИЖИМОСТЬ В ИСПАНИИ88 просмотров
- ДЕКОР МЕРОПРИЯТИЙ68 просмотров
- IT КОМПАНИЯ63 просмотра
- ИНВЕСТИРОВАНИЕ62 просмотра
- ПРОВЕРКА ДОКУМЕТОВ79 просмотров
Дизайн интерфейсов и игр
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$15/час
от 1 часа
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Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$15/час
от 1 часа
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$15/час
нет рейтинга