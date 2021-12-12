Талантливый человек талантлив во всем
О себе: разносторонне развитый и начитанный представитель нашего обществаВысшее образование (красный диплом, в школе- медаль с отличием)
Увлекаюсь авиацией, финансами, медициной и спортом. Люблю разбираться в чем-то новом и вкусно кушать. На данный момент развиваю свой авиационный английский язык.
Пишу:
- научные статьи
- новостную информацию
- описание к фильмам, сериалам, событиям
- дипломные и курсовые работы
Создаю:
- презентации и доклады к ним
- и многое другое
От вас требуется:
- описание задания
- сроки на его выполнение
- ожидаемая плата за оказание услуги и способ оплаты
- оставить отзыв по выполненной работе
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