abraslava

Вячеслав abraslava

 
26 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Талантливый человек талантлив во всем

О себе: разносторонне развитый и начитанный представитель нашего общества

Высшее образование (красный диплом, в школе- медаль с отличием)

Увлекаюсь авиацией, финансами, медициной и спортом. Люблю разбираться в чем-то новом и вкусно кушать. На данный момент развиваю свой авиационный английский язык.

Пишу:

  • научные статьи
  • новостную информацию
  • описание к фильмам, сериалам, событиям
  • дипломные и курсовые работы

Создаю:

  • презентации и доклады к ним
  • и многое другое

От вас требуется:

  • описание задания
  • сроки на его выполнение
  • ожидаемая плата за оказание услуги и способ оплаты
  • оставить отзыв по выполненной работе