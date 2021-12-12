Талантливый человек талантлив во всем

О себе: разносторонне развитый и начитанный представитель нашего общества

Высшее образование (красный диплом, в школе- медаль с отличием)

Увлекаюсь авиацией, финансами, медициной и спортом. Люблю разбираться в чем-то новом и вкусно кушать. На данный момент развиваю свой авиационный английский язык.

Пишу:

научные статьи

новостную информацию

описание к фильмам, сериалам, событиям

дипломные и курсовые работы

Создаю:

презентации и доклады к ним

и многое другое

От вас требуется: