Специалист по интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса

Меня зовут Татьяна.

Я специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. - Проведу анализ (аудит) Вашего сайта, оффера и вашихконкурентов - Предоставлю отчет и рекомендации по улучшению предложенияна сайте. - Настрою тестовую рекламную кампанию – 1 500р - Настрою основную рк на основании лучших показателейтестовой рк. – 3 000р - Настрою ретаргетинговую рк по сегментам по договоренности.- Ведениерк по договоренности.ЗВОНИТЕ!Viber +38071 489 67 94. Эл. почта absd72@mail.ru