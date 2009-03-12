ОБРАЗОВАНИЕ
Пензенское художественное училище им. К.А.Савицкого
специальность - Дизайн рекламы и упаковки
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
• Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, Macromedia Flash
• дизайн рекламы и упаковки, разработка логотипов и фирменного стиля, векторная графика, создание иллюстраций, фотография и ретуширование, профессионально рисую
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Портфолио
- Обработка 3D изображения130 просмотров
- Коробка для сумочек ALAN-ROKAS158 просмотров
- Коробка + пенал для USB Flash Drive Adam&Eve160 просмотров
- Буклет для компании ALAN-ROKAS146 просмотров
- Буклет для компании ALAN-ROKAS136 просмотров
- Буклет для компании ALAN-ROKAS131 просмотр
- Буклет для компании ALAN-ROKAS141 просмотр
- SKY-Line146 просмотров
- Логотип для компании ALAN-ABRIS155 просмотров
- Логотип для компании ALAN-ROKAS135 просмотров
- Логотип для компании Adam&Eve196 просмотров
- Тушкан262 просмотра