absinth

Альбина Полынцева absinth

 
43 годаРоссия/Пенза
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

ОБРАЗОВАНИЕ

Пензенское художественное училище им. К.А.Савицкого

специальность - Дизайн рекламы и упаковки

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

• Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, Macromedia Flash

• дизайн рекламы и упаковки, разработка логотипов и фирменного стиля, векторная графика, создание иллюстраций, фотография и ретуширование, профессионально рисую

FlashCorelDRAWIllustratorPhotoshop
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