ОБРАЗОВАНИЕ

Пензенское художественное училище им. К.А.Савицкого

специальность - Дизайн рекламы и упаковки

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

• Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, Macromedia Flash

• дизайн рекламы и упаковки, разработка логотипов и фирменного стиля, векторная графика, создание иллюстраций, фотография и ретуширование, профессионально рисую