Навыки:
- HTML5, CSS3, JavaScript (jQuery, CoffeeScript), AJAX;
- Кроссбраузерная верстка (Chrome, Opera, Firefox, Safari, Internet Explorer 8.0+)
- Блочная / табличная / резиновая верстка
- небольшие познания в PHP
- навыки работы с Git
- опыт интеграции под Wordpress, X-Cart;
Опыт работы:
1 год.
Принимал участие в разработке таких проектов, как:
Так же выполнял несколько небольших заказов, их вы можете увидеть в портфолио.
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Портфолио
- Лэндинг для сети фитнес-клубов "ФизКульт"145 просмотров
- Лэндинг-страница для сети салонов оптики "Очкарик"138 просмотров
- СПК146 просмотров