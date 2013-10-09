Навыки:

- HTML5, CSS3, JavaScript (jQuery, CoffeeScript), AJAX;

- Кроссбраузерная верстка (Chrome, Opera, Firefox, Safari, Internet Explorer 8.0+)

- Блочная / табличная / резиновая верстка

- небольшие познания в PHP

- навыки работы с Git

- опыт интеграции под Wordpress, X-Cart;

Опыт работы:

1 год.

Принимал участие в разработке таких проектов, как:

worldclass.ru

komarfotooboi.ru

Так же выполнял несколько небольших заказов, их вы можете увидеть в портфолио.