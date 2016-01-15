Необходимо написать программу( ну или что там делается) для дюпа внутриигровых вещей в игре [url=https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjjiuzqv5rKAhWpnXIKHak5AcgQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fsteam.szone-online.net%2F&usg=AFQjCNHCnmT9VE63clRC723YVHgKQxttzw&bvm=bv.110151844,d.bGQ]sZone Online[/url] Защиты насколько известно нету, ну или очень плохая Валюта не нужна, только вещи, буду ждать ответа ссылка на игру https://steam.szone-online.net