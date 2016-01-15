abtoba3

Дмитрий Мазин abtoba3

 
32 годаРоссия/Северодвинск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • SZone Online

    Необходимо написать программу( ну или что там делается) для дюпа внутриигровых вещей в игре [url=https://www.google.ru/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0ahUKEwjjiuzqv5rKAhWpnXIKHak5AcgQFggbMAA&amp;url=https%3A%2F%2Fsteam.szone-online.net%2F&amp;usg=AFQjCNHCnmT9VE63clRC723YVHgKQxttzw&amp;bvm=bv.110151844,d.bGQ]sZone Online[/url]  Защиты насколько известно нету, ну или очень плохая Валюта не нужна, только вещи, буду ждать ответа ссылка на игру https://steam.szone-online.net

    1С-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад