Наборщик текстов. Копирайтер. Рерайтер. Редактор готовых текстов.

Я, в первую очередь, ответственный человек. За каждую работу берусь ответственно и очень внимательно выполняю свою работу. Несколько раз перепроверяю себя на ошибки и т.д. Быстро печатаю текст. Примерно 200 символов в минуту без ошибок. Также занимаюсь копирайтингом и рерайтингом. Эти работы мне по душе, работаю с удовольствием. В добавок, если у вас есть текст с автоматическим переводом, который несоответствует правописанию, редактирую и скорректирую.