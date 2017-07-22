Молодое и свежее поколение

Молодой, амбициозный и перспективный арт-дизайнер. Во мне присутствует огромное желание развиваться и творить что-то новое что пожелает заказчик. Всегда стараюсь воплощать все пожелания и уточнения по поводу проекта. Доверив мне выполнение задание, Вы можете быть уверены что оно будет выполнено полностью и в поставленные сроки. А вдруг в проект нужно будет вынести некоторые поправки - я конечно же буду рад откликнуться и помочь Вам.Предоставляю услуги такого рода:• разробка и отрисовка логотипа или индивидуального шрифта с нуля, либо по предоставленному эскизу;• рисование арт-портрета, который станет отличным подарком второй половинке, другу или товарищу в абсолютно любой праздник;• создание иллюстрации для книги, статьи и т.д.;• создание обложки для трека или музыкального альбома;• создание шапок для YouTube - канала, аватарки для паблика ВКонтакте, Фейсбук и т.д.• создание арт-рисунка для печати на футболках, подушках, кружках и прочих предметах;• работа по другим разным индивидуальным заказам и пожеланиям;Всегда буду рад откликнуться и помочь.