abuovtalgat

Талгат Абуов abuovtalgatabuovtalgat
РЕЗЮМЕ
Телефон: 8 (3232) 23-81-45 (дом)
E-mail: [email protected]
Казахстан
Восточно-Казахстанская обл.
г.Усть-Каменогорск
Абуов Талгат Каиргельдыевич
(Дата рождения: 24.05.1976)
Опыт работы С июня 2006 г. по настоящее время.
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск
АО «Казцинк»
Внештатный технический переводчик
С 22 января 2001 г. по июнь 2006 г.
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск
АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» (УКТМК)
Переводчик
- переводы материалов по технологии производства титана и магния;
- переписка по техническим, коммерческим, финансовым вопросам;
- документы системы гарантии качества;
- юридические документы и т.д.
- исполнял обязанности начальника службы переводчиков.
С 9 октября по 6 декабря 2000 г.
г.Усть-Каменогорск
Компания “Universal Sodexho Eurasia” (общественное питание)
Личный переводчик канадского шеф-повара.
- устный перевод;
- перевод меню с русского на английский язык., и.т.д.
С 12 января по 12 июля 2000 г.
Атырауская область,
Компания «Тенгизшевройл», отдел главного механика
Переводчик
- перевод инструкций по механике с русского на английский язык
С июля 1998 г. по январь 2000 г.
Мангыстауская область, г.Актау
Компания «Partex (Kazakhstan) Corporation»
Технический переводчик
Словарь наиболее часто используемых геологических терминов
- переписка (с русского на английский и наоборот);
- добыча нефти и газа, бурение, переработка;
- техника безопасности;
- резюме для отдела кадров (с русского на английский) и др.
Дополнительный опыт июнь 1996 г.
Выполнял услуги переводчика для группы американцев
июнь 1997 г.
Работал с группой учителей из Канады в качестве переводчика.
Образование Сентябрь 2004 – июнь 2005.
Казахстанско- Американский Свободный Университет (КАСУ),
магистратура Американской Программы, специальность «Менеджмент»,
диплом с отличием.
Сертификаты, полученные при КАСУ:
- декабрь 2004 - Сертификат об успешном завершении семинара дистанционного обучения на тему «Управление кадрами» от Университета Ле Турне (Le Tourne University), США;
- июль 2005 – Сертификат об окончании семинара на тему «Бизнес этика», проводимого д-ром философии из Университета Норфвест Назарин
(NNU, Northwest Nazarene University), США;
- Сертификат об окончании семинара на тему «Стратегический менеджмент» проводимого д-ром философии из Университета Норфвест Назарин
(NNU, Northwest Nazarene University), США;
- Сертификат об успешном окончании курса на тему «Лидерство в служении», проводимого бизнесменами из США.
1994 – 1998 гг.
Актауский университет имени Есенова, отделение английского языка Специальность: учитель английского языка
Увлечения Английский язык, музыка
Навыки Компьютерные: MICROSOFT WORD,EXCEL,OUTLOOK,
ABBYY Fine Reader,
Водительские: права категории «Б»