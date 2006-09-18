abuovtalgat

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Казахстан

Восточно-Казахстанская обл.

г.Усть-Каменогорск

Абуов Талгат Каиргельдыевич

(Дата рождения: 24.05.1976)

Опыт работы С июня 2006 г. по настоящее время.

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск

АО «Казцинк»

Внештатный технический переводчик

С 22 января 2001 г. по июнь 2006 г.

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск

АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» (УКТМК)

Переводчик

- переводы материалов по технологии производства титана и магния;

- переписка по техническим, коммерческим, финансовым вопросам;

- документы системы гарантии качества;

- юридические документы и т.д.

- исполнял обязанности начальника службы переводчиков.

С 9 октября по 6 декабря 2000 г.

г.Усть-Каменогорск

Компания “Universal Sodexho Eurasia” (общественное питание)

Личный переводчик канадского шеф-повара.

- устный перевод;

- перевод меню с русского на английский язык., и.т.д.

С 12 января по 12 июля 2000 г.

Атырауская область,

Компания «Тенгизшевройл», отдел главного механика

Переводчик

- перевод инструкций по механике с русского на английский язык

С июля 1998 г. по январь 2000 г.

Мангыстауская область, г.Актау

Компания «Partex (Kazakhstan) Corporation»

Технический переводчик

Словарь наиболее часто используемых геологических терминов

- переписка (с русского на английский и наоборот);

- добыча нефти и газа, бурение, переработка;

- техника безопасности;

- резюме для отдела кадров (с русского на английский) и др.

Дополнительный опыт июнь 1996 г.

Выполнял услуги переводчика для группы американцев

июнь 1997 г.

Работал с группой учителей из Канады в качестве переводчика.

Образование Сентябрь 2004 – июнь 2005.

Казахстанско- Американский Свободный Университет (КАСУ),

магистратура Американской Программы, специальность «Менеджмент»,

диплом с отличием.

Сертификаты, полученные при КАСУ:

- декабрь 2004 - Сертификат об успешном завершении семинара дистанционного обучения на тему «Управление кадрами» от Университета Ле Турне (Le Tourne University), США;

- июль 2005 – Сертификат об окончании семинара на тему «Бизнес этика», проводимого д-ром философии из Университета Норфвест Назарин

(NNU, Northwest Nazarene University), США;

- Сертификат об окончании семинара на тему «Стратегический менеджмент» проводимого д-ром философии из Университета Норфвест Назарин

(NNU, Northwest Nazarene University), США;

- Сертификат об успешном окончании курса на тему «Лидерство в служении», проводимого бизнесменами из США.

1994 – 1998 гг.

Актауский университет имени Есенова, отделение английского языка Специальность: учитель английского языка

Увлечения Английский язык, музыка

Навыки Компьютерные: MICROSOFT WORD,EXCEL,OUTLOOK,

ABBYY Fine Reader,

Водительские: права категории «Б»