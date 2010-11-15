СМЛ

СМЛ, или иначе стекломагниевый лист, или стекломагнезитовый лист - материал нового поколения. Он вобрал в себя все самые лучшие качества таких признанных материалов, и даже превосходит их. Он без труда может заменить ГКЛ и ГВЛ в качестве строительного материала. Во многих странах мира, таких как США, Канада, Япония, Австралия и т.п., СМЛ становится всё более популярным среди строителей. Несмотря на то, что данный материал довольно нов, он уже получил признание среди строительных организаций. Достоинства стекломагниевых листов неоспоримы: прочность, безопасность, экономичность расходования, универсальность применения, стойкость к физическим воздействиям. Цены на СМЛ, как оптом, так и в розницу очень приемлимы. Что в свою очередь делает его ещё более выгодным по сравнению с друмими подобными материалами.