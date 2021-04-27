abzalova95

Аяулым Абзалова abzalova95

 
29 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад

ТОО «Medical System SOS» является участником проекта Международного технологического парка IT-стартапов «Astana Hub».

Наша компания занимается разработками программного обеспечения для медицинских учреждений, разработка, внедрение, сопровождение,

развитие, модификация и реализация программного обеспечения и программного

продукта для управления рисками и безопасностью пациентов.  

Наши ключевые продукты:

  • «Медицинская сигнализация с кнопкой SOS»
  • Приложение «Дистанционный мониторинг беременных женщин и детей до года посредством мобильной телемедицины»