abzalova95

ТОО «Medical System SOS» является участником проекта Международного технологического парка IT-стартапов «Astana Hub».
Наша компания занимается разработками программного обеспечения для медицинских учреждений, разработка, внедрение, сопровождение,
развитие, модификация и реализация программного обеспечения и программного
продукта для управления рисками и безопасностью пациентов.
Наши ключевые продукты:
- «Медицинская сигнализация с кнопкой SOS»
- Приложение «Дистанционный мониторинг беременных женщин и детей до года посредством мобильной телемедицины»