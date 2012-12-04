ac-m

Сергей Ворошилов ac-m

 
33 годаРоссия/Кемерово
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Маркетинговый центр "АС-маркетинг"

Дизайн, разработка логотипов, фирменного стиля, создание, продвижение, техническая поддержка сайтов

Последние работы:

http://ac-marketing.ru/portfolio/sozdanie-saitov/

icq 619-104-792

skype segrey-voroshilov

почта [email protected]

тел. 8 (3842) 441-555

сот. 8-906-925-26-28

Портфолио
Поисковые системы (SEO)
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Сайты «под ключ»
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