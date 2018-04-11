Сюжет книги разворачивается во время Великого посольства Петра I в Европу, где он попадает в вереницу заговоров и хитросплетений того времени. В книге фигурируют такие вещи как пистоль, сломанная шпага, монеты, письмо, ...
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Нужно реализовать скрипт с простым интерфейсом для отслеживания значений в БД, который будет сигнализировать о достижении "целей" через звуковое, браузерное уведомление и сообщением телеграм. Немного набросал ТЗ как я это себе представляю ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
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