Качественно выполню Ваше задание в минимальные сроки с разумной стоимостью!

Профессиональные навыки:

- PHP, MySQL, CSS, HTML, XML, JS, JQuery, etc...;

- Опыт работы с СУБД (Mysql, Mysqlight, Postgresql, etc...)

- Опыт работы с различными CMS: PHP NUKE, SLAED, JOOMLA, DRUPAL, 1C-Битрикс, HostCMS, WordPress и других;

- Верстка под различные CMS;

- Написание скриптов под различные задачи;

- Опыт работы с сайтом: наполнение, развитие, поддержка актуальности сайта, администрирование;

Скайп: acanthis_2010