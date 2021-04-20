Качественно выполню Ваше задание в минимальные сроки с разумной стоимостью!
Профессиональные навыки:
- PHP, MySQL, CSS, HTML, XML, JS, JQuery, etc...;
- Опыт работы с СУБД (Mysql, Mysqlight, Postgresql, etc...)
- Опыт работы с различными CMS: PHP NUKE, SLAED, JOOMLA, DRUPAL, 1C-Битрикс, HostCMS, WordPress и других;
- Верстка под различные CMS;
- Написание скриптов под различные задачи;
- Опыт работы с сайтом: наполнение, развитие, поддержка актуальности сайта, администрирование;
Скайп: acanthis_2010
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