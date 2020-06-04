accaunt2help

Графический дизайнер, web-дизайнер
Обо мне:
Стаж работы - 5 лет. Мой путь начинался с мирового конкурса WorldSkills. В 2018 году я получил медальон за профессионализм в направлении «Графический дизайн» в «VI национальном чемпионате WorldSkills Russia».
Главная задача в каждом проекте — сделать глубокий анализ деятельности и реализовать качественный, красивый и интуитивно понятный продукт, которым будет удобно пользоваться.
Разрабатываю:
1. Дизайн сайтов
2. Логотипы
3. Фирменный стиль
4. Полиграфическую продукцию
5. Прототипы сайтов
Владею:
1. Figma
2. Adobe Photoshop
3. Adobe Illustrator
4. Adobe InDesign
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