accaunt2help

Графический дизайнер, web-дизайнер

Обо мне:

Стаж работы - 5 лет. Мой путь начинался с мирового конкурса WorldSkills. В 2018 году я получил медальон за профессионализм в направлении «Графический дизайн» в «VI национальном чемпионате WorldSkills Russia».

Главная задача в каждом проекте — сделать глубокий анализ деятельности и реализовать качественный, красивый и интуитивно понятный продукт, которым будет удобно пользоваться.

Разрабатываю:

1. Дизайн сайтов

2. Логотипы

3. Фирменный стиль

4. Полиграфическую продукцию

5. Прототипы сайтов

Владею:

1. Figma

2. Adobe Photoshop

3. Adobe Illustrator

4. Adobe InDesign