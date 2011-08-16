PHP/MySql/JS/RubyOnRails/HighLoad

Профессиональный опыт и знания

* Опыт в настройке и эксплуатации программного и аппаратного обеспечения. Установка, настройка современных операционных систем семейства Windows (2000, XP, 2003 Server, 7) Uniх подобных (Mandriva, Ubuntu, Gentoo, ALTLinux и др.)

Настройка серверов баз данных MSSQL Server 2000, 2005 Express, MySQL Server, Postgree SQL Server, сервера удаленного доступа sshd, веб сервера Apache, nginx. Настройка репликации MySQL.

* Опыт разработки прикладного программного обеспечения.

Знание современных языков программирования: Delphi, Java; Языка Transact SQL; Unix Shell;

* Использование клиент-серверных технологий;

* Построение архитектуры баз данных;

* Опыт Agile разработки;

* Опыт работы в команде;

* Контроль версий Subversion, Mercurial, Git;

* Постановка задач по SMART;

* Составление тех. заданий, спецификаций;

* Разработка сайтов, веб-программирование.

Языки и технологии:

* PHP5(Zend Framework, Yii), JavaScript(jQuery,mooTools,Prototype,ExtJS), HTML, CSS, XML, JSON, Ajax;

* Ruby on Rails (разработка плагина для redmine);

* REST, XML-RPC;

* memcached;

* шаблонизаторы Blitz, Smarty;

* поисковый движок Sphinx;

* Google Maps API;

* CMS NetCat;

* БД(опыт использования в веб проектах): MySQL, PostgreeSQL;

Поисковая оптимизация.

Для портфолио: www.timehunter.ru (доработка движка, реализация поиска по сайту),

www.appsoftware.ru (разработка с нуля(ZF, MySQL, JQuery, ExtJS)),

www.crimezone.ru, irr.ru(участие в проекте),

www.appsearch.ru (разработка с нуля(Zend Framework, MySQL, Sphinx, JQuery)),

www.appmaps.ru (разработка с нуля, тестовый доступ - логин: mas, пароль: masmas),

написание backend'а для социальной игры http://vkontakte.ru/app1922478 (Zend Framework, Memcache, оптимизация под высокие нагрузки) ,

внутрикорпоративные разработки, написание парсеров, разработка высоконагруженных проектов, доработка различных модулей построенных на связке php-mysql, разработка CMS;

* Знание основ современных телекоммуникационных технологий, в частности, построении и эксплуатации локальных вычислительных сетей.

Прокладка локальных сетей;

Поддержка сервера MS Windows 2000 Server и сервера баз данных MSSQL Server 2000;

Ремонт ПК;

Настройка роутинга на Ubuntu Server;

Знание языков

Английский на среднем уровне, в частности технический английский;