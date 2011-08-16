Профессиональный опыт и знания
* Опыт в настройке и эксплуатации программного и аппаратного обеспечения. Установка, настройка современных операционных систем семейства Windows (2000, XP, 2003 Server, 7) Uniх подобных (Mandriva, Ubuntu, Gentoo, ALTLinux и др.)
Настройка серверов баз данных MSSQL Server 2000, 2005 Express, MySQL Server, Postgree SQL Server, сервера удаленного доступа sshd, веб сервера Apache, nginx. Настройка репликации MySQL.
* Опыт разработки прикладного программного обеспечения.
Знание современных языков программирования: Delphi, Java; Языка Transact SQL; Unix Shell;
* Использование клиент-серверных технологий;
* Построение архитектуры баз данных;
* Опыт Agile разработки;
* Опыт работы в команде;
* Контроль версий Subversion, Mercurial, Git;
* Постановка задач по SMART;
* Составление тех. заданий, спецификаций;
* Разработка сайтов, веб-программирование.
Языки и технологии:
* PHP5(Zend Framework, Yii), JavaScript(jQuery,mooTools,Prototype,ExtJS), HTML, CSS, XML, JSON, Ajax;
* Ruby on Rails (разработка плагина для redmine);
* REST, XML-RPC;
* memcached;
* шаблонизаторы Blitz, Smarty;
* поисковый движок Sphinx;
* Google Maps API;
* CMS NetCat;
* БД(опыт использования в веб проектах): MySQL, PostgreeSQL;
Поисковая оптимизация.
Для портфолио: www.timehunter.ru (доработка движка, реализация поиска по сайту),
www.appsoftware.ru (разработка с нуля(ZF, MySQL, JQuery, ExtJS)),
www.crimezone.ru, irr.ru(участие в проекте),
www.appsearch.ru (разработка с нуля(Zend Framework, MySQL, Sphinx, JQuery)),
www.appmaps.ru (разработка с нуля, тестовый доступ - логин: mas, пароль: masmas),
написание backend'а для социальной игры http://vkontakte.ru/app1922478 (Zend Framework, Memcache, оптимизация под высокие нагрузки) ,
внутрикорпоративные разработки, написание парсеров, разработка высоконагруженных проектов, доработка различных модулей построенных на связке php-mysql, разработка CMS;
* Знание основ современных телекоммуникационных технологий, в частности, построении и эксплуатации локальных вычислительных сетей.
Прокладка локальных сетей;
Поддержка сервера MS Windows 2000 Server и сервера баз данных MSSQL Server 2000;
Ремонт ПК;
Настройка роутинга на Ubuntu Server;
Знание языков
Английский на среднем уровне, в частности технический английский;