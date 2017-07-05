accessoriesarmen

$10
Здравствуйте Мне нужен дизайнер иллюстратор для визитке.Задание Нарисовать вымышленного мультипликационного персонажа наподобие этомуОплата только на Paypal
Иллюстрации и Рисунки7 заявок
Закрыт
6 лет назад
Здравствуйте Мне нужен дизайнер иллюстратор для визитке.Задание Нарисовать вымышленного мультипликационного персонажа наподобие этомуОплата только на Paypal
Лого в этом стиле,лого нужно для этикетки.Есть бренд нейм.Хочу чтоб было похоже как на фото.лого эксклюзивный без шаблонов спасибо
Дизайн визитки(почти готово) и дизайн маленькой этикетки