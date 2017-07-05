accessoriesarmen

Давид Инджян accessoriesarmen

 
40 летАрмения/Ереван
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Leksi_8
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Нужен эксклюзивный лого для нашей компании
Приятный и внимательный заказчик! Оплата прошла своевременно. Буду рада новому сотрудничеству!
Александра спасибо за ту работу которую проделали.Спасибо за терпение,труд и позитивные эмоции.Лого очень даже нравится после вашего цветового решение! Да я виноват что 3 часа подряд все менял:) Спасибо за терпение:)
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