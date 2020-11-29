Качественная верстка сайтов с использованием технологий HML5, CSS3, JS, методологии БЭМ.
Если вам нужна качественная, адаптивная верстка пожалуйста обращайтесь, мне потребуется от вас задание и описание того, что именно должно быть в верстке.
Я целеустремленный, адекватный, честный. Ответственно отношусь к работе, всегда на связи.
Мое портфолио:
https://freelancercode.github.io/portfolio/
Мои контакты:
Skype: twatrex
Phone / WhatsApp: +7 938 522 09 57
Telegram: rvstanis
Действие аккаунта приостановлено!