accorder

Станислав accorder

 
40 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качественная верстка сайтов с использованием технологий HML5, CSS3, JS, методологии БЭМ.

Если вам нужна качественная, адаптивная верстка пожалуйста обращайтесь, мне потребуется от вас задание и описание того, что именно должно быть в верстке.

Я целеустремленный, адекватный, честный. Ответственно отношусь к работе, всегда на связи.

Мое портфолио: 

https://freelancercode.github.io/portfolio/

Мои контакты: 

Skype: twatrex

Phone / WhatsApp:  +7 938 522 09 57

Telegram: rvstanis