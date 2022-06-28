Основные факторы менталитета

Гиперактивные дети могут скрывать в себе хрупкие реалии.

Однако иногда мы просто лечим такое поведение.

Каким бы поразительным это ни казалось, мы делаем это, не понимая сначала факторов, определяющих определенное отношение.

Некоторые дети страдают от стресса, приходят из неблагополучных семей или имеют проблемы с привязанностью..

Прежде всего, мы начнем с того, что отметим, что это очень деликатная проблема.

Медицинские работники обращают на это внимание, и в то же время это очень сложно для семей с детьми с диагнозом СДВГ.

Прежде всего, есть много психологов, психиатров и неврологов, которые считают, что синдром дефицита внимания не существует с гиперактивностью или без нее.

По мнению многих из них, гиперактивных детей просто плохо воспитывают..

Однако этот поведенческий синдром имеет широкий спектр симптомов.

По данным Мерфи и Гордон (1998), им подвержено 2-5% детей.

Он может появиться до 7 лет.

Если не поставить правильный диагноз и не лечить, очень вероятно, что эти дети могут страдать от тревожных расстройств и даже депрессии во взрослом возрасте..

С XIX века мы знаем о первых случаях импульсивных и гиперактивных детей с проблемами внимания.

Британский педиатр сэр Джордж Фредерик Стилл (1868-1941) был первым, кто описал это состояние.

По сей день как клинические психологи, так и психиатры продолжают отстаивать существование СДВГ..

Однако есть кое-что, что они подчеркивают прежде всего: важность правильного диагноза..

Гиперактивные дети не всегда страдают СДВГ Это нервные дети, которые в школе демонстрируют трудное, агрессивное и деструктивное поведение.

Точно так же есть дети, которые беспокоятся и не могут полностью раскрыть свой познавательный потенциал из-за условий в классе, которые не соответствуют их образовательным потребностям..

Итак, у нас есть две очень разные реальности, которые нельзя одно и то же классифицировать под термином СДВГ.

Не все ленивые, непослушные, деструктивные или уязвимые ученики попадают в одну и ту же категорию.

Эти дети получат большую пользу от специальной адаптации учебной программы для их поведенческого синдрома..

Однако разным детям нужна разная помощь.

В некоторых случаях гиперактивные дети могут пережить какие-либо травмы.

Например, это может быть оскорбительная, хаотичная или испорченная семейная обстановка.

В таких случаях изменения учебного плана или лекарства не помогут..

Знаменитое исследование Николь Браун - детский психиатр, работает в больнице Джона Хопкинса в Балтиморе.

Ее исследование было опубликовано в различных СМИ с очень конкретной целью: повысить осведомленность о необходимости более точных, деликатных и адекватных диагнозов..

Доктор Браун представила информацию, которую она собрала на ежегодном собрании Академического общества педагогики.

Она сообщила, что многие дети с диагнозом СДВГ не гиперактивны.

Эти дети были действительно чрезмерно внимательны и нервничали мульчирование клубники скошенной травой.

Другими словами, у них были признаки травмы..

В этих случаях ни поведенческая терапия, ни лекарства не помогли.

Это были более деликатные ситуации.

Она обнаружила, что причиной гиперактивности этих детей были сами неблагополучные семьи или травмирующие события, которые эти дети пережили в какой-то момент своей жизни..

Гиперактивные дети: важность правильного диагноза Доктора Марк Феррер, Оскар Андион и Наталья Кальво провели интересное исследование.

Его цель состояла в том, чтобы отличить симптоматику взрослых от травмы, пограничного расстройства личности и СДВГ.

Мы знаем, что травма вызывает поведение, подобное гиперактивности.

Когда ребенок вырастает и становится взрослым, его последствия становятся гораздо более неблагоприятными..

Следовательно, очень важно выявлять такие реалии в раннем возрасте..

Невнимательное, импульсивное и нервное поведение не всегда является признаком СДВГ.

Это должны знать учителя, как и все, кто ежедневно работает с детьми..

Иногда у гиперактивных детей бывают невзгоды, семейные страдания и детский стресс..

Таким образом, хорошие специалисты, детские психиатры и клинические психологи знают, что им также следует оценить семью ребенка и сложную среду, в которой он живет..

Точно так же следует обратить внимание на еще один важный аспект.

Родители детей, которым правильно поставлен диагноз СДВГ, знают, что они не несут ответственности за этот синдром.

Однако впереди их ждет непростой процесс.

С помощью школ они должны стремиться удовлетворить особые потребности гиперактивных детей..