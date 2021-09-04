ach-svetlana

Светлана Ачмизова ach-svetlanaach-svetlana
50 летРоссия/Краснодар
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Бухгалтерские услуги
Я - профессиональный бухгалтер. Стаж работы бухгалтером более 10 лет, финансовый стаж 25 лет. Образование - высшее экономическое. В 2020 году прошла аттестацию на профстандарт "Главный бухгалтер".Веду бухгалтерский и налоговый учет ООО, ИП на спецрежимах:
УСН "Доходы", УСН "Доходы-расходы", ПСН.
Знаю начисление/выплату зп (1С ЗУП, 1С Предприятие), кадровый учет, отчеты в ПФР, страховые фонды (6-НДФЛ, РСВ, СЗВ-М, 4 ФСС).
Опыт в оптимизации расходов компании.
Составление управленческого учета.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности компании.
Имею опыт в восстановлении бухгалтерского и налогового учета.
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