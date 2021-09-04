ach-svetlana

Бухгалтерские услуги

Я - профессиональный бухгалтер. Стаж работы бухгалтером более 10 лет, финансовый стаж 25 лет. Образование - высшее экономическое. В 2020 году прошла аттестацию на профстандарт "Главный бухгалтер".Веду бухгалтерский и налоговый учет ООО, ИП на спецрежимах:

УСН "Доходы", УСН "Доходы-расходы", ПСН.

Знаю начисление/выплату зп (1С ЗУП, 1С Предприятие), кадровый учет, отчеты в ПФР, страховые фонды (6-НДФЛ, РСВ, СЗВ-М, 4 ФСС).

Опыт в оптимизации расходов компании.

Составление управленческого учета.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности компании.

Имею опыт в восстановлении бухгалтерского и налогового учета.