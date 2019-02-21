acid_mask

Евгений Середин acid_mask

 
23 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Здравствуйте!

Рад приветствовать вас в своем профиле 

Меня зовут Евгений Середин мне 17 лет я из Москвы

Профессиональные навыки: 

►Графический дизайн

►Айдентика (фирменный стиль)

►Дизайн и верстка полиграфии

►Веб-дизайн

►есть опыт в создании бумажной продукции (брендовые пакеты, стаканы, упаковка), продукты наружной рекламы, вывески, объемные фигуры, предметы декора

Этапы работы:

◉ ТЗ. Обязательно должно быть четкое и понятное ТЗ, нужно понимать, что мы с вами на одной волне. Если что-то нравится или не нравится - попробуйте это сформулировать четко, так мы быстрее достигнем цели.

◉ Вопросы. Давайте соблюдать сроки хотя бы примерно, в моих же интересах сделать быстро. Это значит, что давайте держаться на связи, не пропадать на дни и недели. Дизайнер — такой же человек со своим графиком.

◉ Сроки. Я всегда вежливо и доброжелательно отношусь ко всем, пока собеседник не проявил себя негативно. В работе ценю легкость и позитив, это помогает совместно творить прекрасное.

◉ Оплата. Работаю по предоплате 30-50% или через Сейф, за исключением заказчиков, в которых я уверена на 100%. 

При работе руководствуюсь следующими принципами: адекватность и вежливость в общении, доступность в цене, качество результата, и строгое соблюдение сроков. Для меня всегда в приоритете остается заказчик поэтому я учитываю все его пожелания

Надеюсь на наше сотрудничество 

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$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)
$100
10 баллов
5 лет назад
Сделать стикеры для телеграм.
https://t.me/addstickers/MilitCorp - эти 10+ стикеров сделал Евгений (ссылка не откроется из России из-за блокировки РосКомНадзора). Рассчитались в обусловленной системе. Евгений - лучший, работать по дизайну советую только с ним.
Все понравилось, начиная от мгновенных ответов на мои вопросы и заканчивая оплатой работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую, не пожалеете. )
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zampolit-vvp
Пилипчук 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Сделать макет нанесения рисунков элементов на кузов машины по эскизу
Все отлично с творческим подходом и сроками. Рекомендую
По ходу работы появлялись вопросы на которые заказчик незамедлительно давал ответы, с оплатой так же проблем не возникло, все быстро и надежно. С радостью поработал бы еще. Рекомендую
Ответный отзыв
ilywa
24 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$12
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать простейшую иллюстрацию
Все круто, профессионал своего дела. Я - довольно капризный заказчик, и исполнитель переделывал иллюстрацию 3 раза полностью и без претензий. И 3 раза было очень круто! Однозначно рекомендую, его работа стоит своих денег
Хочу отметить пунктуальность заказчика, мне ни разу не пришлось ждать его ответа на мои вопросы, более 10 минут. Отличный заказчик, Оплата моментальная. Всем рекомендую. Хотелось бы и дальше сотрудничать)
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нет отзывов
$4/час
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