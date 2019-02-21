Здравствуйте!

Рад приветствовать вас в своем профиле

Меня зовут Евгений Середин мне 17 лет я из Москвы

Профессиональные навыки:

►Графический дизайн

►Айдентика (фирменный стиль)

►Дизайн и верстка полиграфии

►Веб-дизайн

►есть опыт в создании бумажной продукции (брендовые пакеты, стаканы, упаковка), продукты наружной рекламы, вывески, объемные фигуры, предметы декора

Этапы работы:

◉ ТЗ. Обязательно должно быть четкое и понятное ТЗ, нужно понимать, что мы с вами на одной волне. Если что-то нравится или не нравится - попробуйте это сформулировать четко, так мы быстрее достигнем цели.

◉ Вопросы. Давайте соблюдать сроки хотя бы примерно, в моих же интересах сделать быстро. Это значит, что давайте держаться на связи, не пропадать на дни и недели. Дизайнер — такой же человек со своим графиком.

◉ Сроки. Я всегда вежливо и доброжелательно отношусь ко всем, пока собеседник не проявил себя негативно. В работе ценю легкость и позитив, это помогает совместно творить прекрасное.

◉ Оплата. Работаю по предоплате 30-50% или через Сейф, за исключением заказчиков, в которых я уверена на 100%.

При работе руководствуюсь следующими принципами: адекватность и вежливость в общении, доступность в цене, качество результата, и строгое соблюдение сроков. Для меня всегда в приоритете остается заказчик поэтому я учитываю все его пожелания

Надеюсь на наше сотрудничество

Спасибо за внимание