Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке за разумный бюджет!

Работал в фирме, но недавно решил стать свободным и работать на себя.

Обучался, практиковался и начал предоставлять свои услуги как фрилансер.

В совершенстве владею Adobe Photoshop, уверенный пользователь Adobe Illustrator и Adobe Indesign

Даю гарантию на свои работы, поэтому бесплатно сделаю для вас правки в течении недели.

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- не беру предоплату

- всегда на связи