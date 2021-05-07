Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке за разумный бюджет!
Работал в фирме, но недавно решил стать свободным и работать на себя.
Обучался, практиковался и начал предоставлять свои услуги как фрилансер.
В совершенстве владею Adobe Photoshop, уверенный пользователь Adobe Illustrator и Adobe Indesign
Даю гарантию на свои работы, поэтому бесплатно сделаю для вас правки в течении недели.
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату
- всегда на связи
Портфолио
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