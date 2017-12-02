Пишу и размещаю отзывы от 100 знаков, на любых площадках по желанию заказчика.
Отзывы не являются единственным вариантом продвижения в интернете, но одним из самых действенных. Например в Яндекс Маркете, с небольшим количеством отзывов и маленьким рейтингом, мало кто согласится приобрести у Вас товар даже по низкой цене.
Имеется большое количество реальных аккаунтов, города и регионы разные..
Напишу и опубликую необходимое количество отзывов, на любых площадках. Готова публиковать до 20 отзывов в день.
thttp://otzyvy.pro
http:флап.рф
Размещаю информацию в справочниках и каталогах.
Всю работу выполняю самостоятельно. Готова публиковать до 20 отзывов в день.
Имеется 30 аккаунтов на Яндекс Маркете и Торг Майл, на остальных отзовиках от 5 до 12 активных аккаунтов.
Поэтому гарантирую 100% качественный текст и размещение. Гарантия на размещение отзывов 1 месяц. Оплата по факту выполнения.