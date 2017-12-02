Отзывы на ЯМ и других площадках. Размещение информации в справочниках и каталогах.

Пишу и размещаю отзывы от 100 знаков, на любых площадках по желанию заказчика.

Отзывы не являются единственным вариантом продвижения в интернете, но одним из самых действенных. Например в Яндекс Маркете, с небольшим количеством отзывов и маленьким рейтингом, мало кто согласится приобрести у Вас товар даже по низкой цене.

Имеется большое количество реальных аккаунтов, города и регионы разные..

Напишу и опубликую необходимое количество отзывов, на любых площадках. Готова публиковать до 20 отзывов в день.

http://torg.mail.ru

https://www.google.ru/maps

https://yandex.ru/maps/

https://market.yandex.ru

http://otvet.exper

thttp://otzyvy.pro

https://flamp.ru

http://ru.otzyv.com

http://www.yell.ru

http://irecommend.ru

https://www.tripadvisor.ru

http://www.apoi.ru

http://otzyvgid.ru

http://otzovik.com

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http://www.spr.ru

http://vseotzyvy.ru

https://www.otzyv.ru

https://www.huzhe.net

http://tulp.ru

http://pravogolosa.net

http://fintops.ru

http://tutux.ru

Размещаю информацию в справочниках и каталогах.

Всю работу выполняю самостоятельно. Готова публиковать до 20 отзывов в день.

Имеется 30 аккаунтов на Яндекс Маркете и Торг Майл, на остальных отзовиках от 5 до 12 активных аккаунтов.

Поэтому гарантирую 100% качественный текст и размещение. Гарантия на размещение отзывов 1 месяц. Оплата по факту выполнения.