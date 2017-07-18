aclzk8

Илья Морозов aclzk8

 
36 летРоссия/Петровск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
content-pro
Артемий 
32 годаГермания
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Перевести текст
Отличный заказчик. Чёткое задание, своевременная оплата. Рекомендую.
Большое спасибо Артемию! За короткий срок была выполнена великолепная работа, все на уровне. Для меня было важным качество английского - все соблюдено. Рекомендую.
Ответный отзыв