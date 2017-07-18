Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Илья Морозов
aclzk8
aclzk8
36 лет
Россия
/
Петровск
6 лет на
фриланс
-бирже
Был
6 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
Перевести текст
$10
Перевести данный текст, как можно быстрее
Переводы
1 исполнитель
Завершен
6 лет назад
Отзывы фрилансеров
Все отзывы
Артемий
content-pro
32 года
Германия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
109 отзывов
(-1)
$10
10 баллов
6 лет назад
Перевести текст
Отличный заказчик. Чёткое задание, своевременная оплата. Рекомендую.
Большое спасибо Артемию! За короткий срок была выполнена великолепная работа, все на уровне. Для меня было важным качество английского - все соблюдено. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отправить сообщение
Заказы
1
Отзывы фрилансеров
1
Свернуть сайдбар