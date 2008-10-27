acme_design

Клиент желает получить максимально уютный и пространственный современный интерьер, исключить мелкие детали и нагромождения декора. Требуется создать концептуальный идейный интерьер. Файлы к проекту с техническим заданием http://files.mail.ru/7P6WXJ Файл с примером выполненого дизайн-проекта (чертежная документация) http://files.mail.ru/QMRJ4M
Алексей Колесников acme_designacme_design
NaN летРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
- Интерьеры и Экстерьеры34 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $400
Требуется создать концепцию и дизайн интерьера пивного бара (пивоварни). Работа срочная Проект надо сделать в программе ArchiCAD или AutoCad, визуализация в 3ds max. Вся необходимая документация и файл исходник помещения есть.Интерьеры и Экстерьеры18 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте! Наша организация занимается следующими видами услуг: средовой дизайн, архитектурный дизайн, инженерное проектирование, наружная реклама, и все что касается создания и творения. В этих сферах деятельности достигли немалых успехов. В связи с расширением организации ACME и ...Интерьеры и Экстерьеры53 заявкиЗакрыт15 лет назад