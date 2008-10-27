acme_design

Алексей Колесников acme_design

 
NaN летРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн интерьера квартиры + чертежная документация

    Клиент желает получить максимально уютный и пространственный современный интерьер, исключить мелкие детали и нагромождения декора. Требуется создать концептуальный идейный интерьер. Файлы к проекту с техническим заданием http://files.mail.ru/7P6WXJ Файл с примером выполненого дизайн-проекта (чертежная документация) http://files.mail.ru/QMRJ4M

    Интерьеры и Экстерьеры34 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание интерьера пивоварни

    $400

    Требуется создать концепцию и дизайн интерьера пивного бара (пивоварни). Работа срочная Проект надо сделать в программе ArchiCAD или AutoCad, визуализация в 3ds max. Вся необходимая документация и файл исходник помещения есть.

    AutoCAD3ds MaxArchiCAD
    Интерьеры и Экстерьеры18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сотрудники для крупной дизайн студии.

    Здравствуйте! Наша организация занимается следующими видами услуг: средовой дизайн, архитектурный дизайн, инженерное проектирование, наружная реклама, и все что касается создания и творения. В этих сферах деятельности достигли немалых успехов. В связи с расширением организации ACME и ...

    Интерьеры и Экстерьеры53 заявки
    Закрыт
    15 лет назад