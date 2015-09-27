Технический специалист
Здравствуйте, меня зовут Евгений, мне 24 года. Проживаю в Саратове ищу удаленную работу.
навыки системного администрирования
- Опыт администрирования Windows Server 2008 R2, 2012, Active Directory.
- знание сетевых технологий и протоколов — TCP/IP, SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, DNS, DHCP
- установка, настройка и сопровождение любого программного обеспечения
- опыт построения инфраструктуры: отказоустойчивость, безопасность, управление конфигурациями, мониторинг, бэкапы и т.д.
- опыт проектирование и построения масштабируемых систем
- опыт общение с пользователями
- консультирование и поддержка офисного ПО.
- решение специфичных проблем
- умение искать решение проблемы через google.
личные качества
- ответственность
- самостоятельность
- внимание к деталям и приверженность выполнять работу максимально качественно
- творческий подход
- быстрая обучаемость и интерес к современным технологиям
- умение искать информацию и находить решения
- умение работать в команде, соблюдать нормы принятые в команде
- английский на уровне свободного чтения технической документации
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