Технический специалист

Здравствуйте, меня зовут Евгений, мне 24 года. Проживаю в Саратове ищу удаленную работу.

навыки системного администрирования

Опыт администрирования Windows Server 2008 R2, 2012, Active Directory.

знание сетевых технологий и протоколов — TCP/IP, SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, DNS, DHCP

установка, настройка и сопровождение любого программного обеспечения

опыт построения инфраструктуры: отказоустойчивость, безопасность, управление конфигурациями, мониторинг, бэкапы и т.д.

опыт проектирование и построения масштабируемых систем

опыт общение с пользователями

консультирование и поддержка офисного ПО.

решение специфичных проблем

умение искать решение проблемы через google.

личные качества