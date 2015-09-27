acmesky

Евгений acmesky

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Технический специалист

Здравствуйте, меня зовут Евгений, мне 24 года. Проживаю в Саратове ищу удаленную работу.

навыки системного администрирования

  • Опыт администрирования Windows Server 2008 R2, 2012, Active Directory.
  • знание сетевых технологий и протоколов — TCP/IP, SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, DNS, DHCP
  • установка, настройка и сопровождение любого программного обеспечения
  • опыт построения инфраструктуры: отказоустойчивость, безопасность, управление конфигурациями, мониторинг, бэкапы и т.д.
  • опыт проектирование и построения масштабируемых систем
навыки технического специалист (helpdesk)

  • опыт общение с пользователями
  • консультирование и поддержка офисного ПО.
  • решение специфичных проблем
  • умение искать решение проблемы через google.

личные качества

  • ответственность
  • самостоятельность
  • внимание к деталям и приверженность выполнять работу максимально качественно
  • творческий подход
  • быстрая обучаемость и интерес к современным технологиям
  • умение искать информацию и находить решения
  • умение работать в команде, соблюдать нормы принятые в команде
  • английский  на уровне свободного чтения технической документации