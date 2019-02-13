Доброго времени суток!Меня зовут Павел. Новичок. Образование высшее, менеджментпредприятия (организации). Творческий и активный молодой человек, не могу

сидеть без дела и готов помочь в реализации ваших проектов. Помогу Вам с

написанием статьи (копирайт или рерайт) на различную тематику. На написание

статьи прошу двое-трое суток (если напишу раньше – предоставлю раньше). Есть не большой опыт в написание статей в интернетгазету. Копирайтинг. Рерайтинг. Статьи. Нейминг и слоганы