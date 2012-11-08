Системный администратор
Удаленный системный администратор
Установка, настройка, поддержка. Веб-сервисы, офисы (Беларусь, Минск).
— Установка и сопровождение серверов (nginx, apache2, php-fpm, tomcat, jboss, mysql, postgresql etc)
— Всегда своевременные бэкапы и данные мониторинга
— Создание офиса «под ключ» (закупка оборудования, прокладка кабельных сетей‚ сборка ПК‚ установка домена, ОС и ПО).
— Создание простых веб-сайтов (python, html, css, js)
Действие аккаунта приостановлено!
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от 1 дня
#295
Системное администрирование
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#330