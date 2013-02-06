actionural

Сергей actionural

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сделать виджет клик-вызов для asterisk

    $50

    1 сделать виджет клик-вызов для астериска по описанию http://sipring.ru/overview/website-click-to-call/click-to-call.html (еще информация есть http://www.asterisk-pbx.ru/wiki/doku.php/script) 2 функциональное назначение по аналогии с http://www.comtube.com/index/callme_about 3 при сдаче работы устно пояснить как менять ...

    Asterisk
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Вставить код в модуль яндекс карт

    $50

    Дано: Joomla 2.5 CB 1.8.1, модуль яндекс-карт (http://flyleaf.su/blog/joomla/modul-yandeks-kart-s-rasshirennymi-nastroykami-dlya-joomla-2.5.html) находиться в профиле юзера СВ http://prompol.in/component/comprofiler/userprofile/DBSG,%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Требуется: 1 отображать на карте (в профиле) адрес юзера 2 вывести всех юзеров определенного ...

    HTMLJoomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настроить компонент Community Builder pro

    сделать 2 шаблона профиля, с максимальными возможностями, например закладка "мои статьи" их нет но понятно что их надо накидать, фото объектов, отзывы клиентов, наши конкурентные преимущества и пр убрать ссылку на разработчика ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Опытный админ для vds на amazon

    Нагруженные VDS (debian) на ЕС2 amazon, вместе с RDS, SES, другими службами. Требуется надежное проектирование схемы работы, профилактики, сопровождения. Крайне желателен хороший опыт php программирования, умение составлять ТЗ программистам Загрузка и бюджет зависит ...

    DebianPHP
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка vtiger crm

    $100

    Дано письма отправленные стандартными обработчиками не отражаются в модулях контактов Требуется Сделать чтобы отражались Написать мануал как инсталировать при переустановке Если денег мало обоснуйте, пересмотрим ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Выгрузка контента с сайта

    $150

    Выгрузка контента с сайта 1. товарная категория настраиваемая, (мебель или гвозди), но внутри 1:1, 2. маленькие картинки в папке 3. каждый товар содержит наименование товара, цена, описание, характеристики, уникальный ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад