actionural

1 импортировать данные в mysql joomla 2 дать мануал или показать, чтобы при необходимости повторить
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
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1 сделать виджет клик-вызов для астериска по описанию http://sipring.ru/overview/website-click-to-call/click-to-call.html (еще информация есть http://www.asterisk-pbx.ru/wiki/doku.php/script) 2 функциональное назначение по аналогии с http://www.comtube.com/index/callme_about 3 при сдаче работы устно пояснить как менять ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
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Дано: Joomla 2.5 CB 1.8.1, модуль яндекс-карт (http://flyleaf.su/blog/joomla/modul-yandeks-kart-s-rasshirennymi-nastroykami-dlya-joomla-2.5.html) находиться в профиле юзера СВ http://prompol.in/component/comprofiler/userprofile/DBSG,%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Требуется: 1 отображать на карте (в профиле) адрес юзера 2 вывести всех юзеров определенного ...Закрыт12 лет назад
сделать 2 шаблона профиля, с максимальными возможностями, например закладка "мои статьи" их нет но понятно что их надо накидать, фото объектов, отзывы клиентов, наши конкурентные преимущества и пр убрать ссылку на разработчика ...Закрыт12 лет назад
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Нагруженные VDS (debian) на ЕС2 amazon, вместе с RDS, SES, другими службами. Требуется надежное проектирование схемы работы, профилактики, сопровождения. Крайне желателен хороший опыт php программирования, умение составлять ТЗ программистам Загрузка и бюджет зависит ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
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Joomla 2.5, ТЗ в ментальной карте, напишите почту, расшарю. Только если вы уверенно работали с chronoforms именно 4 версии. Пионерам не беспокоить. бюджет может корректироватьсяВеб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Дано: товары с csv joomla 2.5 с virtuemart зеброид Требуется: загрузить товары в режиме мультисайтового проектаЗакрыт12 лет назад
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Дано письма отправленные стандартными обработчиками не отражаются в модулях контактов Требуется Сделать чтобы отражались Написать мануал как инсталировать при переустановке Если денег мало обоснуйте, пересмотрим ...Закрыт12 лет назад
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Выгрузка контента с сайта 1. товарная категория настраиваемая, (мебель или гвозди), но внутри 1:1, 2. маленькие картинки в папке 3. каждый товар содержит наименование товара, цена, описание, характеристики, уникальный ...Закрыт12 лет назад