Настройка и ведение рекламных кампаний "Яндекс.Директ" и "Google Ads".

+ Опыт в контекстной рекламе более 7 лет, в продажах более 15 лет.

+ Работал аккаунтом и руководителем отдела рекламы в различных агентствах Петербурга.

+ Автор обучающего пошагового курса "Первые клиенты из Яндекс.Директ" (2015 год)

+ Курсы: "Тренинг директологов" от Константина Горбунова, "Реальный Директ" от "Бизнес Молодости", Google Analytics от Convert Monster и Якова Осипенкова, "Директолог под ключ" от Константина и Игоря Волковых и другие.

+ Сертифицированный специалист Яндекс.Директ, Яндекс.Метрика, Google Ads, Google Analytics.

+ Опыт ведения кампаний с общим бюджетом от 1 000 000 руб.

+ Возможна работа по договору ИП

Сайт: https://active-marketing.pro/