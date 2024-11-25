Настройка и ведение рекламных кампаний "Яндекс.Директ" и "Google Ads".
+ Опыт в контекстной рекламе более 7 лет, в продажах более 15 лет.
+ Работал аккаунтом и руководителем отдела рекламы в различных агентствах Петербурга.
+ Автор обучающего пошагового курса "Первые клиенты из Яндекс.Директ" (2015 год)
+ Курсы: "Тренинг директологов" от Константина Горбунова, "Реальный Директ" от "Бизнес Молодости", Google Analytics от Convert Monster и Якова Осипенкова, "Директолог под ключ" от Константина и Игоря Волковых и другие.
+ Сертифицированный специалист Яндекс.Директ, Яндекс.Метрика, Google Ads, Google Analytics.
+ Опыт ведения кампаний с общим бюджетом от 1 000 000 руб.
+ Возможна работа по договору ИП
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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