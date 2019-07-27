active_6-2

Меня зовут Клавдия. Я живу в Симферополе.За плечами педагогическое образование и опыт работы переводчиком. Делаю переводы на разную тематику. Свои работы довожу до логического завершения. Я всегда пунктуальна и обязательна, уважаю своих партнеров. Жду интересных заказов и сотрудничества. До встречи!
ШИРЯЕВА КЛАВДИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Цель:удаленная работа переводчиком турецкого,английского, украинского языков.
Личные данные:г. Симферополь. 40 лет.
Контакты: +7(978)790 71 02 email: [email protected]
Образование:
2001 г.Таврический Национальный Университет им. В. И. Вернадского (г. Симферополь) Факультет Востоковедения Специальность: филолог, преподаватель турецкого языка и литературы
2015 г.Институт последипломного образования при КФУ им. В. И. Вернадского (г. Симферополь) Факультет романо-германской филологии Специальность: филолог, преподаватель английского языка
Квалификация:
- письменный перевод деловой документации;
- устный синхронный перевод деловых переговоров;
- любительский перевод худ. литературы;
- преподаю разговорный, деловой, профессиональный английский язык;
- владею коммуникативной методикой обучения иностранному языку;
- работаю со всеми возрастными категориями;
- имею опыт работы с широким спектром учебного материала.-специализируюсь в оксфордской методике обучения англ. яз.
- практикую комбинаторную методику погружения, ассоциативный метод, игровые формы занятий,
последовательность и ненавязчивость обучения
Личные качества:
-пунктуальна, ответственна, неконфликтна;
- оперативно выполняю заказы
- люблю свою работу.