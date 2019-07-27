active_6-2

Переводы любой сложности: Турецкий-Английский-Украинский-Русский

Меня зовут Клавдия. Я живу в Симферополе.За плечами педагогическое образование и опыт работы переводчиком. Делаю переводы на разную тематику. Свои работы довожу до логического завершения. Я всегда пунктуальна и обязательна, уважаю своих партнеров. Жду интересных заказов и сотрудничества. До встречи!

ШИРЯЕВА КЛАВДИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Цель :удаленная работа переводчиком турецкого,английского, украинского языков.

Личные данные :г. Симферополь. 40 лет.

Контакты : +7(978)790 71 02 email: [email protected]

Образование:

2001 г.Таврический Национальный Университет им. В. И. Вернадского (г. Симферополь) Факультет Востоковедения Специальность: филолог, преподаватель турецкого языка и литературы

2015 г.Институт последипломного образования при КФУ им. В. И. Вернадского (г. Симферополь) Факультет романо-германской филологии Специальность: филолог, преподаватель английского языка

Квалификация:

- письменный перевод деловой документации;

- устный синхронный перевод деловых переговоров;

- любительский перевод худ. литературы;

- преподаю разговорный, деловой, профессиональный английский язык;

- владею коммуникативной методикой обучения иностранному языку;

- работаю со всеми возрастными категориями;

- имею опыт работы с широким спектром учебного материала.-специализируюсь в оксфордской методике обучения англ. яз.

- практикую комбинаторную методику погружения, ассоциативный метод, игровые формы занятий,

последовательность и ненавязчивость обучения

Личные качества:

-пунктуальна, ответственна, неконфликтна;

- оперативно выполняю заказы

- люблю свою работу.