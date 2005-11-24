activestudio

Studio Active activestudio

 
58 летГермания/Берлин
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
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  • Bulk Ovt

    Задание следущее 1. Fast , Atleast 100 Domains per minute. 2. Overture is slow so 100 domains per minute isnt achievable by single thread , it should be multi thread . 3. Overture ban ips for bulk checks ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Нужен php програмист

    Нужен грамотный удаленый php програмист! Вот задание The Site is www.naughtykats.com (this is what is live now but not the section that is being worked on, that site is www.naughtykats.com/index.php Updates to be made: -vbulletin 3.0.7 needs to be updated ...

    PHPDrupal
    Веб-программирование32 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Визуальное управление crontab’ом Экспорт/импорт записей crontab’а Активац

    $10

    Цели • Визуальное управление crontab’ом • Экспорт/импорт записей crontab’а • Активация и деактивация выбранных задач Пользовательские интерфейсы • Список зарегистрированных задач в кронтабе o Активация, деактивация задач o Добавление, удаление, редактирование o Массовое удаление выбранных задач • Форма добавления новой задачи o Создать новую o Создать новую на основе другой задачи (просто взять все параметры и ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    18 лет назад