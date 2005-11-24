activestudio

Надо сделать маленькую базу даных (добавление, редактирование, удаление) смотрите прикрепленый файл На меил предложения расматриватся не будут
- Базы данных20 заявокЗакрыт18 лет назад
Задание следущее 1. Fast , Atleast 100 Domains per minute. 2. Overture is slow so 100 domains per minute isnt achievable by single thread , it should be multi thread . 3. Overture ban ips for bulk checks ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
Нужен грамотный удаленый php програмист! Вот задание The Site is www.naughtykats.com (this is what is live now but not the section that is being worked on, that site is www.naughtykats.com/index.php Updates to be made: -vbulletin 3.0.7 needs to be updated ...Веб-программирование32 заявкиЗакрыт18 лет назад
Необходимо подготовить XML файл, shops_test_sm.xml , shops.dtd для выгрузки данных в систему Яндекс- маркет. В дальнейшем тоже для RamblerHTML-верстка5 заявокЗакрыт18 лет назад
- $10
Цели • Визуальное управление crontab’ом • Экспорт/импорт записей crontab’а • Активация и деактивация выбранных задач Пользовательские интерфейсы • Список зарегистрированных задач в кронтабе o Активация, деактивация задач o Добавление, удаление, редактирование o Массовое удаление выбранных задач • Форма добавления новой задачи o Создать новую o Создать новую на основе другой задачи (просто взять все параметры и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт18 лет назад