activestudio

Цели • Визуальное управление crontab’ом • Экспорт/импорт записей crontab’а • Активация и деактивация выбранных задач Пользовательские интерфейсы • Список зарегистрированных задач в кронтабе o Активация, деактивация задач o Добавление, удаление, редактирование o Массовое удаление выбранных задач • Форма добавления новой задачи o Создать новую o Создать новую на основе другой задачи (просто взять все параметры и ...