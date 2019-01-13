actually_alone

Преподаватель, репетитор немецкого языка. Перевод текстов (немецкий)

На сегодняшний день занимаюсь преподаванием немецкого языка и переводами.

Опыт работы

Преподаватель немецкого языка

апр 2018 - настоящее время (10 мес)

Lingua Guru (http://ivrit.net.ru/)

преподавание немецкого языка по Skype

Преподаватель немецкого языка

апр 2018 - настоящее время (10 мес)

Сообщество этнических немцев в г.Новоград-Волынский

Образование

Разговорный клуб для детей

Секретарь

дек 2016 - дек 2018 (2 года 1 мес)

ТОВ "ТЕРРА ЛЕКС+"

Другое

Образование

Киевский национальный лингвистический университет (Киев)

Год окончания 2018

Факультет германской филологии, специальность: Язык и литература (немецкий)