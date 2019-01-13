actually_alone

Ирина actually_alone

 
31 годУкраина/Новоград-Волынский
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Преподаватель, репетитор немецкого языка. Перевод текстов (немецкий)

На сегодняшний день занимаюсь преподаванием немецкого языка и переводами.

 Опыт работы

  

Преподаватель немецкого языка

апр 2018 - настоящее время (10 мес)

Lingua Guru (http://ivrit.net.ru/)

   

преподавание немецкого языка по Skype

 

Преподаватель немецкого языка

апр 2018 - настоящее время (10 мес)

Сообщество этнических немцев в г.Новоград-Волынский

 Образование   

Разговорный клуб для детей

 

Секретарь

дек 2016 - дек 2018 (2 года 1 мес)

ТОВ "ТЕРРА ЛЕКС+"

 Другое   

 

 Образование

  

Киевский национальный лингвистический университет (Киев)

Год окончания 2018

Факультет германской филологии, специальность: Язык и литература (немецкий)

 