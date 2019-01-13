actually_alone

Ирина actually_aloneactually_alone
31 годУкраина/Новоград-Волынский
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Преподаватель, репетитор немецкого языка. Перевод текстов (немецкий)
На сегодняшний день занимаюсь преподаванием немецкого языка и переводами.
Опыт работы
Преподаватель немецкого языка
апр 2018 - настоящее время (10 мес)
Lingua Guru (http://ivrit.net.ru/)
преподавание немецкого языка по Skype
Преподаватель немецкого языка
апр 2018 - настоящее время (10 мес)
Сообщество этнических немцев в г.Новоград-Волынский
Образование
Разговорный клуб для детей
Секретарь
дек 2016 - дек 2018 (2 года 1 мес)
ТОВ "ТЕРРА ЛЕКС+"
Другое
Образование
Киевский национальный лингвистический университет (Киев)
Год окончания 2018
Факультет германской филологии, специальность: Язык и литература (немецкий)