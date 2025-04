Обо мне:

Меня зовут Игорь, занимаюсь разработкой сайтов с 2016 года.

Основная специализация - вёрстка .

Верстаю адаптивно (desktop first or mobile first), кроссбраузерно (IE > 9), валидно (соблюдаю стандарты W3C).

Так же разрабатываю сайты на CMF Modx Revolution(средние) и CMS WordPress(простые).

Я всегда на связи и крайне ответственно отношусь к качеству моей работы и срокам её выполнения

Основные навыки:

- HTML (HTML5);

- CSS (CSS3);

- JavaScript (JQuery);

- PHP (Basic)

- Базовые знания CMS WordPress;

- Знания CMF Modx Revo(Evo).

В работе использую:

- Шаблонизатор Pug (Jade);

- Препроцессор Scss (Sass);

- Таск-менеджер Gulp;

- Методологию БЭМ (naming convention);

- Avocode (.psd и .sketch).

Контакты:

Email - adoonq@gmail.com

Telegram - adoonq