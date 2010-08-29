Переводчик технических текстов (англ рус)

Высшее образование: английский язык и информатика (IT).

Перевожу технические тексты. Тематика - оборудование для контроля качества металлов:

-Универсальные испытательные машины

-Гидравлические машины

-Твердомеры

-Копры

-Программное обеспечение (IT)

и прочее.

2 года опыта переводов руководств по эксплуатации, программного обеспечения, статей и др. текстов.

Также есть опыт работы устным переводчиком на заводе (сопровождение при ремонте оборудования).