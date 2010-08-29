Переводчик технических текстов (англ рус)
Высшее образование: английский язык и информатика (IT).
Перевожу технические тексты. Тематика - оборудование для контроля качества металлов:
-Универсальные испытательные машины
-Гидравлические машины
-Твердомеры
-Копры
-Программное обеспечение (IT)
и прочее.
2 года опыта переводов руководств по эксплуатации, программного обеспечения, статей и др. текстов.
Также есть опыт работы устным переводчиком на заводе (сопровождение при ремонте оборудования).
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