срочно ищу подрядчика, который бы уже по говотому дизайну мог изготовить ряд одноруких бандитов, бинго и так далее. стоимость первой игры - $100, дальше (натягивание готовой графики на движок) по договоренности. к.
- $1000Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $10000
ищем специалистов для работы на постоянной основе в г. Киеве на проекте, связанном с обработкой потокового видео (Video Stream). ждем резюме на [email protected] ЗП по договоренности к.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
необходимо разработать флеш-игру на подобие этой: http://www.freeslots.com/Slot502.htm игра на интерес. при этом графику надо будет скопировать с реально существующих казиношных игр. интересует сколько стоит и время (горит). к.Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
необходимо разработать игру однорукий бандит на флеше. примеры: http://www.gamescraze.com/games/slots.php мне необходимо понимать время и деньги. готов заплатить за срочность. к.Веб-программирование8 заявокЗакрыт17 лет назад
ищу веб-дизайнера, который бы по свободному графику мог делать постоянный объем по баннерной графике. также возможно другие проекты типа дизайн сайтов и заставок. знание создания анигифов и флеша. сложность работ - легкая, зачастую придумывать ничего не ...Баннеры27 заявокЗакрыт17 лет назад