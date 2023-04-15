adamabumedina

Программист python, javascript

Привет! Я начинающий программист и фрилансер, специализирующийся на языках программирования Python и JavaScript. Я также имею опыт работы с текстом и его обработкой.



За время учебы я освоил множество технологий, включая разработку веб-приложений и баз данных.



В настоящее время я работаю над различными проектами в области веб-разработки и автоматизации бизнес-процессов. Я уверен в своих способностях и стремлюсь к тому, чтобы учиться и совершенствоваться каждый день.



Кроме того, я также имею опыт работы с текстом и его обработкой, что дает мне возможность помочь вам в создании качественного контента и редактировании текстов. Я готов принимать заказы любой сложности и гарантирую быстрое и профессиональное выполнение работы.



Я всегда открыт к новым и интересным проектам и готов вкладывать свои знания и умения для достижения наилучших результатов. Если вы ищете талантливого и ответственного программиста или редактора текста, то я готов помочь вам в решении ваших задач.