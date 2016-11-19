Видеомонтаж. Рерайт/копирайт. Нейминг.

- Многолетний опыт работы в тележурналистике, коммерческих печатных изданиях, опыт постановки и режиссуры телепроектов;

- занимаюсь производством видеорекламы с 2008 года;

- Высшее филологическое образование: любые тексты - на щелчок;

- всегда называю цену, адекватную поставленной задаче и заранее предупреждаю обо всех факторах, которые могут повлечь удорожание в процессе работы;

- экономлю свое и ваше время: в затяжные переговоры не по существу дела не вступаю, лишних вопросов не задаю, принципиально важные - задаю сразу;

- ни разу в своей практике никого не подвел по срокам.