Видеомонтаж. Рерайт/копирайт. Нейминг.
- Многолетний опыт работы в тележурналистике, коммерческих печатных изданиях, опыт постановки и режиссуры телепроектов;
- занимаюсь производством видеорекламы с 2008 года;
- Высшее филологическое образование: любые тексты - на щелчок;
- всегда называю цену, адекватную поставленной задаче и заранее предупреждаю обо всех факторах, которые могут повлечь удорожание в процессе работы;
- экономлю свое и ваше время: в затяжные переговоры не по существу дела не вступаю, лишних вопросов не задаю, принципиально важные - задаю сразу;
- ни разу в своей практике никого не подвел по срокам.
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Видеомонтаж
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