ADAM SPACE STUDIOS

Официальный сайт www.adamspace.net

Вы хотите получить профессиональные видеоролики, видеозаставки, а также смонтировать видео? Чтобы оно работало на вас, а конкуренты остались позади? Тогда вы обратились по адресу.

Я искренне считаю, что каждый раз, когда ваши клиенты будут смотреть видео о вашей компании, знакомиться с вашей историей, преимуществами, видеть и слышать вас, Вы будете существенно увеличивать лояльность со стороны ваших потенциальных клиентов. И именно это для меня является важным, так как таким образом я могу быть для вас максимально полезным. Вы хотели бы, чтобы действительно было так?

В таком случае я буду рад помочь вам со следующими услугами:

• Продающими рекламными роликами

• Четкими и понятными обучающими роликами

• Корпоративными видеопрезентациями компаний

• Красочными видеозаставками

Почему вам понравится со мной работать:

- Adobe After Effects (Shape layers, Element3D, Trapcode Particles, Trapcode Form)

- Adobe Photoshop

- Adobe Premiere

- Sony Vegas Pro

• Ваше видео будет продавать. Я сам бизнесмен, понимаю суть бизнеса изнутри, и я знаю, что нужно сделать для того, чтобы зацепить клиента. Таким образом, я буду смотреть на работу со стороны вас, а не как исполнитель, который понятия не имеет о том, как будут реагировать на его видео клиенты.

Я являюсь руководителем компании и поэтому мы можем работать как по наличному, так и по безналичному расчету.

Уверен, что мы найдем с вами общий язык и я сделаю все, чтобы Вы остались довольны работой.

Будьте первыми, будьте впереди! А наш маленький секрет успеха мы сохраним.