Официальный сайт www.adamspace.net
Вы хотите получить профессиональные видеоролики, видеозаставки, а также смонтировать видео? Чтобы оно работало на вас, а конкуренты остались позади? Тогда вы обратились по адресу.
Я искренне считаю, что каждый раз, когда ваши клиенты будут смотреть видео о вашей компании, знакомиться с вашей историей, преимуществами, видеть и слышать вас, Вы будете существенно увеличивать лояльность со стороны ваших потенциальных клиентов. И именно это для меня является важным, так как таким образом я могу быть для вас максимально полезным. Вы хотели бы, чтобы действительно было так?
В таком случае я буду рад помочь вам со следующими услугами:
• Продающими рекламными роликами
• Четкими и понятными обучающими роликами
• Корпоративными видеопрезентациями компаний
• Красочными видеозаставками
Почему вам понравится со мной работать:
- Adobe After Effects (Shape layers, Element3D, Trapcode Particles, Trapcode Form)
- Adobe Photoshop
- Adobe Premiere
- Sony Vegas Pro
• Ваше видео будет продавать. Я сам бизнесмен, понимаю суть бизнеса изнутри, и я знаю, что нужно сделать для того, чтобы зацепить клиента. Таким образом, я буду смотреть на работу со стороны вас, а не как исполнитель, который понятия не имеет о том, как будут реагировать на его видео клиенты.
Я являюсь руководителем компании и поэтому мы можем работать как по наличному, так и по безналичному расчету.
Уверен, что мы найдем с вами общий язык и я сделаю все, чтобы Вы остались довольны работой.
Будьте первыми, будьте впереди! А наш маленький секрет успеха мы сохраним.