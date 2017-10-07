adamstarlight

Глеб adamstarlight

 
28 летРоссия/Ростов-на-Дону
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Дизайн и верстка современных и удобных сайтов.

Я занимаюсь проектированием и реализацией информационных продуктов (сайты, мобильные приложения и т.д.) Владею актуальными техниками UI/UX дизайна, умею работать с широким перечнем современных технологий, таких как: React, React Native, WebGL и многими другими. 

 Я вижу неразрывную связь между дизайном и прикладным программированием, и использую это для создания уникального, удобного и запоминающегося интерактивного опыта.

React NativeReact.jsWebGL