adamstarlight

Дизайн и верстка современных и удобных сайтов.

Я занимаюсь проектированием и реализацией информационных продуктов (сайты, мобильные приложения и т.д.) Владею актуальными техниками UI/UX дизайна, умею работать с широким перечнем современных технологий, таких как: React, React Native, WebGL и многими другими.

Я вижу неразрывную связь между дизайном и прикладным программированием, и использую это для создания уникального, удобного и запоминающегося интерактивного опыта.