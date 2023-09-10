Резюме

Я бывший профессиональный копирайтер в компании Bolt выполнял следующие работы:

Работа:

Разработка креативных и эффективных текстов для рекламных кампаний, включая описания услуг, акционные предложения и баннеры.

Написание сценариев для видеороликов и аудиорекламы, а также текстов для радиорекламы.

Создание информативного и привлекательного контента для веб-сайта компании, включая блоги и статьи о транспортных решениях.

Работа над текстами электронных писем и SMS-рассылок, включая уведомления о заказах и специальные предложения.

Составление контента для социальных медиа-платформ и управление брендовыми аккаунтами.

Я, обладаю более 7 лет опыта в области копирайтинга и маркетинга. Обладаю выдающимися навыками в создании текстов, способными привлекать внимание и вдохновлять действие.

Также имею богатый опыт в сфере маркетинга и рекламы, что позволяет мне эффективно адаптировать свой стиль к различным потребностям и аудиториям. Я считает, что каждый текст — это возможность рассказать уникальную историю, которая запомнится клиентам.

Работал с множеством клиентами, и помогал им достичь успеха в своих маркетинговых усилиях. Я всегда стремился к совершенству и постоянно изучаю последние тенденции в сфере копирайтинга и маркетинга, чтобы обеспечивать выдающиеся результаты.

Кстати одно из моих хобби это поэзия!