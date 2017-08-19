addykeane

Анна addykeane

 
30 летРоссия/Екатеринбург
8 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Гражданское право, договорное право

Юрист в сфере гражданского права. УрГЮА, магистр.

Написание курсовых, дипломных работ, рефератов, контрольных, отчетов по практики и других работ. 

Подготовка всех видов видов юридических документов (иски, претензии, договоры любых видов, письма, документы на регистрацию юридических лиц и ИП и т.д.) 

Написание статей на юридическую тематику. 

Написание статей
Отзывы заказчиков
malenina1
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$16
10 баллов
6 лет назад
Параграф курсовой работы по гражданскому праву
Анна очень позитивный, отзывчивый, ответственный исполнитель. Работа выполнена раньше обговоренного срока. Рекомендую!
Очень понравилось работать с Анной. Анна понятно и четко ставит задачи, мы конкретно обсудили все детали и каких-либо вопросов, что и как нужно делать, ни разу не возникало. Результат работы Анна проверила быстро и сразу же произвела оплату. Рекомендую к сотрудничеству
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