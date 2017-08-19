Очень понравилось работать с Анной. Анна понятно и четко ставит задачи, мы конкретно обсудили все детали и каких-либо вопросов, что и как нужно делать, ни разу не возникало. Результат работы Анна проверила быстро и сразу же произвела оплату. Рекомендую к сотрудничеству