Гражданское право, договорное право
Юрист в сфере гражданского права. УрГЮА, магистр.
Написание курсовых, дипломных работ, рефератов, контрольных, отчетов по практики и других работ.
Подготовка всех видов видов юридических документов (иски, претензии, договоры любых видов, письма, документы на регистрацию юридических лиц и ИП и т.д.)
Написание статей на юридическую тематику.
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Отзывы заказчиков
$16
10 баллов
6 лет назад
Анна очень позитивный, отзывчивый, ответственный исполнитель. Работа выполнена раньше обговоренного срока. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Анной. Анна понятно и четко ставит задачи, мы конкретно обсудили все детали и каких-либо вопросов, что и как нужно делать, ни разу не возникало. Результат работы Анна проверила быстро и сразу же произвела оплату. Рекомендую к сотрудничеству