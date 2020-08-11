adeevmedia

Привет. Меня зовут Роман и я профессионально занимаюсь созданием видео и фото контента для бизнеса, социальных сетей, блогеров, YouTube, Instagram.
Ссылки на мои работы:
Канал о путешествиях: https://www.youtube.com/channel/UCp4bxfyEtWDfSGcIN-36IQQ
Канал для коммерческих видео: https://www.youtube.com/channel/UCfTYZxplCKtz6U0-7b7wY1A
Услуги:
1. Видеосъемка;
2. Монтаж видеороликов;
3. Моушн-дизайн;
4. Внедрение 3D графики в видео;
5. 2D анимация;
6. Создание и анимирование логотипов;
7. Композинг и ретушь видео.
8. Визуальные эффекты;
9. Цветокоррекция;
10. Сторимейкинг, создание и анимирование сторис для блогеров и магазинов;
11.Обработка фотографий для социальных сетей.
12. Создание видео и фото контента для социальных сетей.
13. Стоп-моушн.
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