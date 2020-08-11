adeevmedia

Привет. Меня зовут Роман и я профессионально занимаюсь созданием видео и фото контента для бизнеса, социальных сетей, блогеров, YouTube, Instagram.

Ссылки на мои работы:

Канал о путешествиях: https://www.youtube.com/channel/UCp4bxfyEtWDfSGcIN-36IQQ

Канал для коммерческих видео: https://www.youtube.com/channel/UCfTYZxplCKtz6U0-7b7wY1A

Услуги:

1. Видеосъемка;

2. Монтаж видеороликов;

3. Моушн-дизайн;

4. Внедрение 3D графики в видео;

5. 2D анимация;

6. Создание и анимирование логотипов;

7. Композинг и ретушь видео.

8. Визуальные эффекты;

9. Цветокоррекция;

10. Сторимейкинг, создание и анимирование сторис для блогеров и магазинов;

11.Обработка фотографий для социальных сетей.

12. Создание видео и фото контента для социальных сетей.

13. Стоп-моушн.