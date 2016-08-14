Разработка дизайна Вашего сайта
ВЫГОДЫ ДЛЯ ВАС:
1) Быстро:1-3 дня (в зависимости от сложности сайта)
2) Юридическая безопасность (Использую платную лицензионную графику для своих работ. Поэтому у Вас не возникнет вопросов с авторами графики).
3) Оплата любым удобным для вас способом (банковская карта, кошелек Webmoney)
4) Креативный подход к решению поставленной задачи
5) Аудит (анализ дизайна и рекомендации по его улучшению) вашего второго сайта бесплатно после завершения сделки
6) При повторном обращении - скидка 10%
7) Заказывая 2 дизайна - скидка 30%
КАК Я РАБОТАЮ:
1) Только по предоплате 50% (Предоплата нужна только при первом сотрудничестве)
2) Способы оплаты (WebMoney, пластиковая карта, ЯндексДеньги)
3) Если я не уложусь в назначенный срок, то возвращаю Вам предоплату и делаю дизайн бесплатно
КОНТАКТЫ:
телефон: 8-951-134-98-48
e-mail: [email protected]
skype: adelchik910
Я РАБОТАЮ С ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ:
- четко знают, что им нужно и к какому сроку
- дают полную свободу действий и во время оплачивают работу дизайнера, в том числе предоплату
- не будут трепать нервы и не будут просто так тратить ни мое, ни свое время
Это могут быть: действующие бизнесмены, ТОП-менеджеры средних и крупных компаний, которые не один год в бизнесе.
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Я не работаю с людьми, которые:
- не знают, чего хотят
- нет в данный момент денег для оплаты работы
- учат дизайнера ЧТО и КАК делать
ЕСЛИ ЕСТЬ КАКИЕ ЛИБО ВОПРОСЫ ЛИБО СОМНЕНИЯ, ПИШИТЕ, ДОГОВОРИМСЯ!
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