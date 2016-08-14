Веб дизайн/Дизайн сайтов

Разработка дизайна Вашего сайта

ВЫГОДЫ ДЛЯ ВАС:

1) Быстро:1-3 дня (в зависимости от сложности сайта)

2) Юридическая безопасность (Использую платную лицензионную графику для своих работ. Поэтому у Вас не возникнет вопросов с авторами графики).

3) Оплата любым удобным для вас способом (банковская карта, кошелек Webmoney)

4) Креативный подход к решению поставленной задачи

5) Аудит (анализ дизайна и рекомендации по его улучшению) вашего второго сайта бесплатно после завершения сделки

6) При повторном обращении - скидка 10%

7) Заказывая 2 дизайна - скидка 30%

КАК Я РАБОТАЮ:

1) Только по предоплате 50% (Предоплата нужна только при первом сотрудничестве)

2) Способы оплаты (WebMoney, пластиковая карта, ЯндексДеньги)

3) Если я не уложусь в назначенный срок, то возвращаю Вам предоплату и делаю дизайн бесплатно

КОНТАКТЫ:

телефон: 8-951-134-98-48

e-mail: [email protected]

skype: adelchik910

Я РАБОТАЮ С ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ:

- четко знают, что им нужно и к какому сроку

- дают полную свободу действий и во время оплачивают работу дизайнера, в том числе предоплату

- не будут трепать нервы и не будут просто так тратить ни мое, ни свое время

Это могут быть: действующие бизнесмены, ТОП-менеджеры средних и крупных компаний, которые не один год в бизнесе.

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Я не работаю с людьми, которые:

- не знают, чего хотят

- нет в данный момент денег для оплаты работы

- учат дизайнера ЧТО и КАК делать

ЕСЛИ ЕСТЬ КАКИЕ ЛИБО ВОПРОСЫ ЛИБО СОМНЕНИЯ, ПИШИТЕ, ДОГОВОРИМСЯ!