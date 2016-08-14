adelchik777

Максим adelchik777

 
38 летРоссия/Белгород
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Веб дизайн/Дизайн сайтов

Разработка дизайна Вашего сайта

ВЫГОДЫ ДЛЯ ВАС:

1)     Быстро:1-3 дня (в зависимости от сложности сайта)

2)     Юридическая безопасность (Использую платную лицензионную графику для своих работ. Поэтому у Вас не возникнет вопросов с авторами графики).

3)     Оплата любым удобным для вас способом (банковская карта, кошелек   Webmoney)

4)     Креативный подход к решению поставленной задачи

5)     Аудит (анализ дизайна и рекомендации по его улучшению) вашего второго сайта бесплатно после  завершения сделки

6)     При повторном обращении - скидка 10%

7)     Заказывая 2 дизайна - скидка 30%

КАК Я РАБОТАЮ:

1) Только по предоплате 50% (Предоплата нужна только при первом сотрудничестве)

2) Способы оплаты (WebMoney, пластиковая карта, ЯндексДеньги)

3) Если я не уложусь в назначенный срок, то возвращаю Вам предоплату и делаю дизайн бесплатно

  

КОНТАКТЫ:

телефон:    8-951-134-98-48

e-mail:        [email protected]

skype:        adelchik910 

Я РАБОТАЮ С ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ:

- четко знают, что им нужно и к какому сроку

- дают полную свободу действий  и во время оплачивают работу дизайнера, в том числе предоплату

- не будут трепать нервы и не будут просто так тратить ни мое, ни свое время

Это могут быть: действующие бизнесмены, ТОП-менеджеры средних и крупных компаний, которые не один год в бизнесе.

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Я не работаю с людьми, которые:

- не знают, чего хотят

- нет в данный момент денег для оплаты работы

- учат дизайнера ЧТО и КАК делать

ЕСЛИ ЕСТЬ КАКИЕ ЛИБО ВОПРОСЫ ЛИБО СОМНЕНИЯ, ПИШИТЕ, ДОГОВОРИМСЯ!  

Дизайн сайта