adele_ruslanovna

Дизайн/Верстка сайтов

Каждому проекту нужен индивидуальный подход. При создании макета сайта/верстки нужно делать акцент как на уникальность дизайна, так и на удобство использования. Посетитель, попадая на мои страницы, сразу понимает тематику сайта, за короткое время имеет доступ к необходимой информации. Уникальность дизайна делает ваш сайт запоминающимся. Адаптация под мобильные устройства, как обязательное условие для успешного бизнеса! Если все эти компоненты соблюдены, посетитель будет возвращаться на ваш сайт снова и снова и рекомендовать своим знакомым и друзьям, что привлечет больше посетителей и будет способствовать более быстрой раскрутке.