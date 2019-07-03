Кудрявцева Марина Николаевна
Желаемая должность: копирайтер фрилансер
Зарплата: 25 000 руб. в месяц
Телефон: +7 (927) 6657327 (с 9.00 до 21.00)
e-mail: [email protected]
ICQ 472983649
Skype: lunlis
Город проживания: Чебоксары
Образование: Высшее
Дата рождения: 28 марта 1983 г.
Опыт работы
С марта 2012 года по настоящее время
Специалист по связям с общественностью (Полная занятость)
В организации: ЗАО «Чебокомплект»
информационная поддержка сайта chebo.su
С октября 2011 года по март 2012 года
Корреспондент (Полная занятость)
Городская газета "Чебоксарские новости", г.Чебоксары
Написание новостных и событийных материалов
С июня 2011 года по октябрь 2011 года
Специалист по связям с общественностью (Полная занятость)
КУ «Центр занятости населения города Чебоксары»
Подготовка новостей, обслуживание сайта организации
С июня 2006 года
Копирайтер (Частичная занятость)
ИА GEKOS, г.Донецк (Ростовская обл.)
Подготовка SEO текстов
С сентября 2004 по июнь 2006 года
Выпускающий редактор газеты "36 и 6" (Полная занятость)
ООО "Фарм-Эн"
Организация редакционного процесса в газете: подготовка статей, поиск рекламы, корректура. Дизайн pos-материалов.
Образование
Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова (Чебоксары)
Дата окончания: 2004 год
Уровень образования: Высшее
Факультет: Журналистики
Специальность: Отечественная журналистика
Форма обучения: Дневная/Очная
Дополнительные навыки:
Английский язык со словарем
Photoshop, Corel Draw, Lightroom
Журналистское портфолио: lunlis.wordpress.com
Опыт работы в различных тематиках: медицина, красота, здоровье, психология, отношения, материнство, китайские чайные церемонии, бытовая техника, климатическая техника, садовая техника, авто, тракторная и экскаваторная техника, строительство, ремонт, разрешительная документация, вопрос-ответ по общей тематике, фотография, искусство, кино, тайм-менеджмент, философия успеха и т.д.
Увлечения: Бансури, спортивная стрельба из пневматического оружия, Кастанеда, фотография, Flylady.
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