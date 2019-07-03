Основная тематика - медицина, красота, бытовая техника, строительство

Кудрявцева Марина Николаевна

Желаемая должность: копирайтер фрилансер

Зарплата: 25 000 руб. в месяц

Телефон: +7 (927) 6657327 (с 9.00 до 21.00)

e-mail: [email protected]

ICQ 472983649

Skype: lunlis

Город проживания: Чебоксары

Образование: Высшее

Дата рождения: 28 марта 1983 г.

Опыт работы

С марта 2012 года по настоящее время

Специалист по связям с общественностью (Полная занятость)

В организации: ЗАО «Чебокомплект»

информационная поддержка сайта chebo.su

С октября 2011 года по март 2012 года

Корреспондент (Полная занятость)

Городская газета "Чебоксарские новости", г.Чебоксары

Написание новостных и событийных материалов

С июня 2011 года по октябрь 2011 года

Специалист по связям с общественностью (Полная занятость)

КУ «Центр занятости населения города Чебоксары»

Подготовка новостей, обслуживание сайта организации

С июня 2006 года

Копирайтер (Частичная занятость)

ИА GEKOS, г.Донецк (Ростовская обл.)

Подготовка SEO текстов

С сентября 2004 по июнь 2006 года

Выпускающий редактор газеты "36 и 6" (Полная занятость)

ООО "Фарм-Эн"

Организация редакционного процесса в газете: подготовка статей, поиск рекламы, корректура. Дизайн pos-материалов.

Образование

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова (Чебоксары)

Дата окончания: 2004 год

Уровень образования: Высшее

Факультет: Журналистики

Специальность: Отечественная журналистика

Форма обучения: Дневная/Очная

Дополнительные навыки:

Английский язык со словарем

Photoshop, Corel Draw, Lightroom

Журналистское портфолио: lunlis.wordpress.com

Опыт работы в различных тематиках: медицина, красота, здоровье, психология, отношения, материнство, китайские чайные церемонии, бытовая техника, климатическая техника, садовая техника, авто, тракторная и экскаваторная техника, строительство, ремонт, разрешительная документация, вопрос-ответ по общей тематике, фотография, искусство, кино, тайм-менеджмент, философия успеха и т.д.

Увлечения: Бансури, спортивная стрельба из пневматического оружия, Кастанеда, фотография, Flylady.