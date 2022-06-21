adelmayer17

Создание и продвижение сайтов в Москве

Здравствуйте, я Абдрахманов Адель Ильнурович, занимаюсь SEO оптимизацией, продвижением и созданием сайтов c 2017 года. Имею опыт работы в нескольких агенствах по продвижению и на фрилансе. К моим положительным качествам могу отнести ответственность, и качество работы. Делаю каждый сайт как для себя.

В мои навыки SEO-специалиста входит:

Умение работать со всеми необходимыми сервисами для анализа и продвижения сайта

Внутреняя и внешняя SEO оптимизация

Составление ТЗ для копирайтеров и программистов

Анализ показателей сайта и выявление точек роста

Анализ конкурентов

Разработка стратегии SEO продвижения

Комплексное наполнение сайта контентом

Составление семантического ядра

Составление структуры сайта

Умение работать со всеми популярными CMS

Если вам интересна проектная работа, или отдельные виды услуг по SEO. Вы можете заказать их у меня на Kwork. Всегда рад сотрудничеству.

С моими кейсами по SEO вы можете ознакомится на сайтах агентств где я работал, портфолио не веду.

Мой аккаунт на Кворке:

https://kwork.ru/user/adelmayer

Телефон, Whatsapp, Telegram:

+79274450449

Электронная почта:

[email protected]

Моя визитка:

https://proxied.ru/