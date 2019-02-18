Инженер-технолог
Выполнение чертежей, расчетов в области машиностроения.
Построение 3Д-моделей, проектирование оснастки, измерительного инструмента, написание технологических процессов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
- технический перевод (английский язык)
- помощь с домашними заданиями по английскому, физике, математике, черчению.
- решение задач по сопротивлению материалов
- расчет режущего инструмента
- нормирование операций
- разработка КД и ТД согласно ГОСТ
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Портфолио
- Выполнение чертежей в Компас, AutoCad169 просмотров
- Разработка технологических процессов160 просмотров
Контрольные, Задачи и Тесты
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Машиностроение
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Транскрибация
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$5/час
от $5от 1 дня
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Чертежи и Схемы
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