adelrainyday

Адель adelrainyday

 
29 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Инженер-технолог

Выполнение чертежей, расчетов в области машиностроения.

Построение 3Д-моделей, проектирование оснастки, измерительного инструмента, написание технологических процессов. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- технический перевод (английский язык)

- помощь с домашними заданиями по английскому, физике, математике, черчению.

- решение задач по сопротивлению материалов

- расчет режущего инструмента 

- нормирование операций

- разработка КД и ТД согласно ГОСТ

3D-модель
Портфолио
Контрольные, Задачи и Тесты
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
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Машиностроение
нет отзывов
$3/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$3/час
от $3
нет рейтинга