adenrusbro

Занимаюсь разработкой веб-сайтов и мобильных приложений. I'm developing websites and mobile applications.

Профессиональная реализация. Лояльное отношение к клиенту.

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УСЛУГИ

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Создание сайтов:

›› Посадочная страница

›› Визитка

›› Корпоративный сайт

›› Каталог сайт

›› Интернет-магазин

Мобильных приложений:

›› Составление технического задания

›› Прототипирование

›› Разработка приложений для Android и Windows Phone

›› Разработка приложения интернет-магазина для iOS и Android

›› Создание макета

Дополнительные услуги:

›› Фирменный стиль

›› Верстка макета

›› Регистрация домена

›› Хостинг

›› Поддержка сайта

›› Обслуживание сайта

›› Концепция сайта

›› Дизайн сайта и приложений

›› Аудит сайта

›› Доработка сайта

›› Написание компонентов, модулей, плагинов под CMS

›› Обновление CMS

›› Переработка готовых компонентов под задачу

›› Чистка от вирусов

›› Перенос с более старой версии на более новую

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ПОРЯДОК РАБОТЫ

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Проекты до 500 $:

›› 40% предоплаты;

›› 60% оплаты после приемки\передачи в виде поэтапной.

Проекты 600 - 1500 $:

›› 40% начало работ;

›› 30% после выполнения половины работ;

›› 30% после приемки\передачи работ.

Проекты от 1500 $:

›› 25% начало работ;

›› дальнейшая оплата – поэтапная по взаимной договоренности изначально.

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ОПЛАТА

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›› Яндекс.Деньги

›› WebMoney

Если у вас есть вопросы, задавайте их на почту [email protected] или на этом сервисе посредством личных сообщений – я постараюсь вам помочь.