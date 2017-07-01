adenrusbro

Профессиональная реализация. Лояльное отношение к клиенту.
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УСЛУГИ
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Создание сайтов:
›› Посадочная страница
›› Визитка
›› Корпоративный сайт
›› Каталог сайт
›› Интернет-магазин
Мобильных приложений:
›› Составление технического задания
›› Прототипирование
›› Разработка приложений для Android и Windows Phone
›› Разработка приложения интернет-магазина для iOS и Android
›› Создание макета
Дополнительные услуги:
›› Фирменный стиль
›› Верстка макета
›› Регистрация домена
›› Хостинг
›› Поддержка сайта
›› Обслуживание сайта
›› Концепция сайта
›› Дизайн сайта и приложений
›› Аудит сайта
›› Доработка сайта
›› Написание компонентов, модулей, плагинов под CMS
›› Обновление CMS
›› Переработка готовых компонентов под задачу
›› Чистка от вирусов
›› Перенос с более старой версии на более новую
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ПОРЯДОК РАБОТЫ
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Проекты до 500 $:
›› 40% предоплаты;
›› 60% оплаты после приемки\передачи в виде поэтапной.
Проекты 600 - 1500 $:
›› 40% начало работ;
›› 30% после выполнения половины работ;
›› 30% после приемки\передачи работ.
Проекты от 1500 $:
›› 25% начало работ;
›› дальнейшая оплата – поэтапная по взаимной договоренности изначально.
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ОПЛАТА
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›› Яндекс.Деньги
›› WebMoney
Если у вас есть вопросы, задавайте их на почту [email protected] или на этом сервисе посредством личных сообщений – я постараюсь вам помочь.