Профессионально настрою Рекламу Сети Яндекс (РСЯ)

Профессионально и качественно настрою Рекламу Сети Яндекс (РСЯ).

Работаю только с этим одним рекламным каналом, потому что:

Во-первых,реклама в РСЯ одна из самых эффективных в привлечении клиентов в ваш бизнес, на

ваш сайт и малозатратных из всех интернет-реклам.

Во-вторых, считаю, что лучше стремиться к идеалу в чем-то одном (РСЯ не так проста, как может показаться на первый взгляд), нежели заниматься всем понемногу.

Сделаю аудит вашего сайта бесплатно. Проанализирую все слабые стороны сайта, если таковые будут.

Дам рекомендации по его улучшению. Если у вас уже настроена и запущена РК в

РСЯ, так же бесплатно сделаю аудит вашей существующей рекламной кампании и

вышлю вам результаты с пометками по оптимизации.

Если рекламной кампании у вас нет, настрою тестовую РК на минимальном бюджете, чтобы

с небольшими затратами понять, сколько будет стоить заказ с сайта. Выполнение

работы 3-4 дня. Стоимость настройки тестовой рекламы формальна, 2000 руб.

И уже после открутки рекламы, после полученного результата, увидев сколько будет стоить 1

заказ, вы решите, стоит ли работать дальше.